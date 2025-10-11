PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Hockenheim: Glück im Unglück- für einen Hund auf der Autobahn

Schwetzingen, BAB 6 (ots)

Am Freitag um 09:55 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer beim Polizeinotruf auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/ Hockenheim und Schwetzingen auf der linken Fahrspur einen freilaufenden Hund. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Walldorf verlangsamte daraufhin den Verkehr zwischen den beiden Anschlusstellen. Eine weitere Polizeistreife konnte die Strecke abfahren und stellte den Hund fest, der bereits durch eine Verkehrsteilnehmerin gesichert worden war. Er wurde den Beamten übergeben und zunächst zum Polizeirevier Schwetzingen transportiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

