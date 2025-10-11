Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einfamilienhaus in Brand geraten - PM 2

Ketsch (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr, verständigte ein 58-jähriger Hauseigentümer eines im Krokusweg befindlichen Einfamilienhauses den Polizeinotruf und meldete einen Brandausbruch in seinem Anwesen. Der Anrufer schlief zum Zeitpunkt des Brandausbruchs, wurde durch einen im Haus befindlichen Brandmelder geweckt und konnte sich so in der Folge selbständig in Sicherheit bringen. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Brühl/Schwetzingen/Ketsch konnte der Brand rasch eingedämmt und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert wurde. Der 58-jährige Hauseigentümer wurde aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung leicht verletzt und wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der durch Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 000,- Euro geschätzt. Das Brandobjekt ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist als Brandursache von einem technischen Defekt auszugehen. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

