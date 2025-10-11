Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Hilfeleistung angegriffen

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Polizei und Rettungsdienst gegen 22:38 Uhr zu zwei hilflosen Personen gerufen. Diese lagen an einer Haltestelle in der Frankenstraße. Vor Ort konnten die Beamten zwei offensichtlich stark alkoholisierte Personen auffinden. Als der Rettungsdienst sich bemühte der 42-jährigen Frau aufzuhelfen um eine Kopfplatzwunde zu versorgen, schrie sie sofort los und schlug um sich. Beim Versuch sie auf der Krankentrage festzuhalten, beleidigte sie die eingesetzten Beamten und spuckte um sich. Ein 40-jähriger Mann, offenbar der Partner der Frau, versuchte mit Gewalt den Rettungsdienst und die Polizeibeamten zurückzudrängen was unterbunden werden konnte. Beide Personen wurden im Anschluss in Krankenhäuser verbracht, da beide Verletzungen aufwiesen die einer ärztlichen Untersuchung bedurften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell