PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Hilfeleistung angegriffen

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden die Polizei und Rettungsdienst gegen 22:38 Uhr zu zwei hilflosen Personen gerufen. Diese lagen an einer Haltestelle in der Frankenstraße. Vor Ort konnten die Beamten zwei offensichtlich stark alkoholisierte Personen auffinden. Als der Rettungsdienst sich bemühte der 42-jährigen Frau aufzuhelfen um eine Kopfplatzwunde zu versorgen, schrie sie sofort los und schlug um sich. Beim Versuch sie auf der Krankentrage festzuhalten, beleidigte sie die eingesetzten Beamten und spuckte um sich. Ein 40-jähriger Mann, offenbar der Partner der Frau, versuchte mit Gewalt den Rettungsdienst und die Polizeibeamten zurückzudrängen was unterbunden werden konnte. Beide Personen wurden im Anschluss in Krankenhäuser verbracht, da beide Verletzungen aufwiesen die einer ärztlichen Untersuchung bedurften.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 10:04

    POL-MA: Mannheim: PKW kollidiert mit Straßenbahn an der Haltestelle Neuer Meßplatz

    Mannheim (ots) - Am frühen Freitagabend gegen 21:11 Uhr kam es an der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz, im Kreuzungbereich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn der Linie 1. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg. An der Einmündung zur Maybachstraße bog der 23- Jährige Fahrer ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 09:58

    POL-MA: Weinheim: Mit 2,6 Promille und dem PKW unterwegs

    Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: (ots) - Mitarbeiter eines Ladengeschäfts in Weinheim meldeten am Freitag den 10.10.2025 um 17:25 Uhr eine männliche Person die offensichtlich stark alkoholisiert war und mit einem PKW der Marke Skoda unterwegs war. Eine zunächst eingeleitet Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ergebnislos. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weinheim konnte den 57-jährigen Fahrzeughalter dann ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 09:49

    POL-MA: Schwetzingen/ Hockenheim: Glück im Unglück- für einen Hund auf der Autobahn

    Schwetzingen, BAB 6 (ots) - Am Freitag um 09:55 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer beim Polizeinotruf auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/ Hockenheim und Schwetzingen auf der linken Fahrspur einen freilaufenden Hund. Eine Streifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Walldorf verlangsamte daraufhin den Verkehr zwischen den beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren