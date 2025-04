Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus in Nienburg/Weser - Ortsteil Langendamm

Nienburg (ots)

(baz) Am 21.04.2025, in den Morgenstunden, wurde der Polizei Nienburg telefonisch ein Einbruch in ein Wohnhaus in Nienburg/Weser, Ortsteil Langendamm, gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen betrat ein unbekannter Täter in der Nacht vom 20.04.205 auf den 21.04.2025, das Grundstück, verschaffte sich gewaltsam durch Einwirken auf die Hauseingangstür, Zutritt zum Wohnhaus und entwendete dort Bargeld. Anzunehmen ist, dass der Täter das Objekt nach kurzem Aufenthalt wieder verließ. Zuvor drang der Täter mutmaßlich in den auf dem Grundstück befindlichen Schuppen ein und entwendete dort Nahrungsmittel.

Im Nahbereich des Tatortes konnten Gegenstände aus dem Wohnhaus aufgefunden werden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen. Eine ausführliche Spurensuche am Tatort, sowie an den aufgefundenen Gegenständen wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte durchgeführt. Der Schaden an der Hauseingangstür und der Wert des Diebesgutes werden auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

