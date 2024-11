BPOLI LUD: Nach der Festnahme Elektroschocker entdeckt

Görlitz (ots) - Am Sonntagmittag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Autobahnkontrollstelle auf dem Rastplatz An der Neiße einen 31-Jährigen aus der Ukraine fest. Grund für die Festnahme war ein vorliegender Haftbefehl. Diesen Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn im April dieses Jahres ausgestellt, weil der Verurteilte eine Geldstrafe (Amtsgericht Heilbronn wegen Diebstahls) nicht beglichen ...

mehr