Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Samstag, den 19.04.25, ist es, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Piepmühle in Bad Nenndorf gekommen.

Dabei ist ein ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkter roter VW UP beschädigt worden. Der VW hat in der vordersten Reihe gestanden. Der Schaden an diesem Pkw beträgt ca. 1.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß hat sich der aktuell unbekannte Verursacher unerlaubt entfernt.

Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell