Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Einfamilienhaus

Enzkreis (ots)

Unbekannte sind am Samstag in ein Wohnhaus in Conweiler eingedrungen und haben Wertgegenstände im hohen 4-stelligen Bereich entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher zwischen 16:45 Uhr und 22:30 Uhr über ein zuvor beschädigtes Fenster ins Innere des in der Römerstraße gelegenen Wohnhauses. Hierbei wurde unter anderem der Tresor und Schmuck entwendet. Der Gesamtdiebstahlschaden liegt im hohen 4-Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Allgemeine Hinweise:

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Termine beim Polizeipräsidium Pforzheim können über die Rufnummer 07231 186-1201 vereinbart werden.

Ergänzend bietet die Polizei auf der Seite https://www.k-einbruch.de/ Tipps zum Einbruchschutz an.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell