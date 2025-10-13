Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall mit hohem Sachschaden.

Der 43-jährige Fahrer eines Toyota prallte kurz nach 06:00 Uhr in der Straße Heiligenhag gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Volvo. Ein 81-jähriger Mann hatte sein Auto wenige Minuten vorher am linken Fahrbahnrand geparkt und war gerade dabei, dieses zu verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme fielen den eingesetzten Beamten die verwaschene Aussprache sowie der schwankende Stand des Toyota-Fahrers auf. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,80 Promille. Der Unfallverursacher wurde anschließend zu einer Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem haben die Beamten die Weiterfahrt untersagt und den Führerschein einbehalten.

Keine der beteiligten Personen wurde durch die Kollision der beiden Autos verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Auto des betrunkenen 43-Jährigen musste aufgrund der entstandenen Beschädigungen abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer des Toyotas muss sich wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell