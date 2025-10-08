PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: In Fahrzeug "gefangen": Festnahme und Ermittlungen gegen 29-Jährigen

Wächtersbach (ots)

(lei) Ein 29-Jähriger soll sich in der Nacht zum Mittwoch nicht nur unerlaubt Zugang zu einem fremden Auto verschafft haben - er hat sich dabei im wahrsten Sinne auch gleich selbst festgesetzt.

Dem Ganzen ging ein Notruf voraus, der die Polizei gegen 2.30 Uhr aus der Ysenburger Straße erreichte: Zwei Unbekannte seien auf einem privaten Grundstück unterwegs und würden sich verdächtig an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen. Offenbar hatten die nächtlichen Besucher es zunächst auf ein verschlossenes Auto abgesehen - jedoch ohne Erfolg. Also versuchten sie ihr Glück an dem danebenstehenden Jaguar. Diesen soll der 29-Jährige dann geöffnet haben und eingestiegen sein. Nachdem er die Türe geschlossen hatte, verriegelte diese jedoch plötzlich, sodass der Verdächtige quasi darin gefangen war. Die herbeigeilten Beamten hatten dann leichtes Spiel: Sie mussten mit dem Fahrzeugschlüssel nur noch die Tür öffnen und konnten ihn dann in Handschellen legen.

Sein Komplize hatte mehr Glück und konnte unerkannt vom Tatort flüchten. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen fanden die Beamten etwas Bargeld; offenbar stammt es aus dem Jaguar, muss nun geklärt werden. Jedenfalls musste er für weitere polizeiliche Maßnahmen vorübergehend mit auf die Dienststelle und auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Zu klären sein wird dabei auch die Frage, was man überhaupt in einem fremden Fahrzeug zu suchen hatte, sprich was die Absicht der beiden war.

Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau (06181 100-123).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

