Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kühlwagen der Hanauer Tafel gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Hanau (ots)

(lei) Nachdem Unbekannte jüngst einen Kühlwagen der Hanauer Tafel im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen haben, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Den Citroen Jumper mit dem Kennzeichen HU-LB 1999 entwendeten die Diebe in der Zeit zwischen Mittwoch und Montag von einem Parkplatz in de Eugen-Kaiser-Straße 17. Aufgrund der auffälligen Folierung des Fahrzeugs - es war rundherum mit zahlreichen Werbebanner und Logos von Unternehmen beklebt - gehen die Ermittler davon aus, dass das nun zur Fahndung ausgeschriebene Auto irgendwo auffällt und aufmerksame Menschen dies melden. Wer also Angaben zum Standort des markanten Kastenwagens machen oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo Hanau zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell