POL-OF: 50.000 Euro Schaden bei Brand einer Maisonettewohnung

Rodgau (ots)

(cb) Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagvormittag zu einem Brand in die Frankfurter Straße (80er-Hausnummern) gerufen worden. Dort war kurz nach 11 Uhr ein Feuer im Kinderzimmer einer Maisonettewohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf benachbarte Wohneinheiten verhindern. Alle Hausbewohner des Mehrfamilienhauses blieben nach jetzigem Stand unverletzt. Die Katze, welche sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch in der Brandwohnung befand, wurde durch Einsatzkräfte vorsorglich in eine Tierklinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird vorerst auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Was die Brandursache angeht, so ist diese derzeit noch völlig unklar; die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an.

07.10.2025

