Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Antisemitischer Vorfall vor Synagoge: Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem offensichtlich antisemitischen Vorfall am Dienstagabend vor der Synagoge in der Kaiserstraße hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Ein bislang unbekannter Radfahrer soll dort mehrere Mitglieder der jüdischen Gemeinde verbal beleidigt haben. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die Gemeindemitglieder, die aufgrund ihrer traditionellen Kleidung als jüdische Gläubige erkennbar waren, gegen 20 Uhr nach einem Gottesdienst vor der Synagoge auf dem Gehweg auf, als sich ein Mann auf einem Fahrrad näherte und direkt auf die Gruppe zufuhr. In der Folge soll der Unbekannte antisemitische Äußerungen gegenüber der Gruppe getätigt haben. Anschließend entfernte er sich in Richtung Mainstraße. Die Betroffenen verständigten daraufhin die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete. Hinweise deuten darauf hin, dass es sich bei dem Täter um einen Fahrer eines Lieferservices handeln könnte.

Der Mann wurde als 20 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dunkle Wollmütze in grau oder schwarz und war insgesamt dunkel gekleidet. Laut Zeugenaussagen wirkte der Mann mit Auffällig war sein Drei-Tage-Bart vom Erscheinungsbild her orientalisch. Zum Tatzeitpunkt trug auf dem Rücken einen Lieferdienst-Rucksack. Während des gesamten Vorfalls sprach der Unbekannte ausschließlich Englisch.

Die Beamten des Staatsschutzes ermitteln nun wegen Verdachts der Volksverhetzung sowie der verhetzenden Beleidigung und suchen Zeugen, die weitere Hinweise auf den Radler geben können. Entsprechende Mitteilungen können telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell