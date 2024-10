Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Werkzeug und Fahrrad gestohlen

Emsbüren (ots)

Am Fuchsienweg in Emsbüren sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, Zugang zu dem Räumen und entwendeten Werkzeug sowie einen Reifen. In derselben Nacht entwendeten unbekannte Täter ebenfalls am Fuchsienweg ein Fahrrad samt Anhänger sowie eine Bohrmaschine aus einem Schuppen. Das Fahrrad wurde in der Kornblumenstraße aufgefunden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1660 Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903/703190 zu melden.

