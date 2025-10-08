Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Fahrräder gestohlen: Hoher Schaden bei brachialem Einbruch in Kfz-Betrieb

Steinau an der Straße (ots)

(lei) In der Nacht zum Mittwoch haben bislang unbekannte Täter einen brachialen Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Karl-Winnacker-Straße verübt.

Gegen kurz nach 4 Uhr fuhren zwei Personen mit einem weißen Transporter vor die Werkstatt mit angeschlossenem Fahrradladen und gingen anschließend äußerst rabiat vor. Zunächst zerstörten sie eine außen angebrachte Überwachungskamera, ehe sie versuchten, mit Werkzeugen die große Schaufensterscheibe des Geschäfts einzuschlagen. Als das offenbar misslang, setzte einer der Täter den Transporter mit voller Wucht rückwärts in das Fenster, wodurch dieses zersplitterte und weitere Teile des Gebäudes beschädigt wurden. Durch die so geschaffene Öffnung drangen die Unbekannten in den Verkaufsraum ein und luden über ein Dutzend hochwertige Fahrräder in ihr Fahrzeug. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sach- und Beuteschaden wird vorläufig auf weit über 100.000 Euro geschätzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen weißen Peugeot Boxer mit Hanauer Kennzeichen handeln. Zur Beschreibung des Duos liegen folgende Informationen vor: Einer der Täter trug ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke, eine helle Hose, dunkle Schuhe sowie Handschuhe. Er war maskiert und von normaler Statur. Sein Komplize trug eine helle Kopfbedeckung, eine helle Jacke, eine dunkle Hose sowie helle Sneaker und ebenfalls Handschuhe.

Die Kriminalpolizei Hanau bittet nun um Hinweise. Wer in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zum Fluchtfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

