Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bargeld aus Hosentasche entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Für einen 53-Jährigen endete der Besuch einer Messe mit einer beschädigten Hose und entwendetem Bargeld.

Am Samstagvormittag war der 53-Jährige auf dem Messegelände in der Xaver-Fuhr-Straße unterwegs, als ihm eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die seitliche Beintasche seiner Hose aufgeschnitten hatte. Anschließend wurden daraus neben einem Bargeldbetrag in Höhe von rund 5.000 Euro auch persönliche Dokumente entwendet. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte von der Örtlichkeit.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 1743310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Arne Falter
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

