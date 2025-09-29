Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei Abbiege-/Überholvorgang

Landesbergen (ots)

Landesbergen (ZIE)

Am Montag, 29. September 2025, 08:40h, ereignete sich in 31628 Landesbergen, an der B215 zwischen Landesbergen und Estorf, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30jähriger Mann aus Lenne mit einem Transporter die genannte Strecke und beabsichtigte nach links in die Straße "Schäferrusch" abzubiegen. Zum Zeitpunkt des Abbiegevorgangs befand sich vor ihm ein Traktor und hinter ihm weitere mehrere Fahrzeuge. Nahezu zeitgleich zum Abbiegevorgang setzte ein 35jähriger Mann aus Porta Westfalica zum Überholen der Fahrzeugkolonne hinter dem Bet. aus Lenne an. In Höhe der Einmündung "Schäferrusch" stießen beide Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden i.H.v. ca. 5000 Euro.

Der Beteiligte aus Lenne wurde leicht verletzt.

Aufgrund nicht ganz klarem Hergang wurde gegen beide Beteiligte ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde gegen den überholenden Beteiligten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Mögliche Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer aus den Fahrzeugen der Fahrzeugkolonne, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

