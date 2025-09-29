PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw bei Abbiege-/Überholvorgang

Landesbergen (ots)

Landesbergen (ZIE)

Am Montag, 29. September 2025, 08:40h, ereignete sich in 31628 Landesbergen, an der B215 zwischen Landesbergen und Estorf, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 30jähriger Mann aus Lenne mit einem Transporter die genannte Strecke und beabsichtigte nach links in die Straße "Schäferrusch" abzubiegen. Zum Zeitpunkt des Abbiegevorgangs befand sich vor ihm ein Traktor und hinter ihm weitere mehrere Fahrzeuge. Nahezu zeitgleich zum Abbiegevorgang setzte ein 35jähriger Mann aus Porta Westfalica zum Überholen der Fahrzeugkolonne hinter dem Bet. aus Lenne an. In Höhe der Einmündung "Schäferrusch" stießen beide Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden i.H.v. ca. 5000 Euro.

Der Beteiligte aus Lenne wurde leicht verletzt.

Aufgrund nicht ganz klarem Hergang wurde gegen beide Beteiligte ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde gegen den überholenden Beteiligten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Mögliche Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer aus den Fahrzeugen der Fahrzeugkolonne, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Stolzenau
Sandbrink 2
31592 Stolzenau
Telefon: 05761/90200
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 08:15

    POL-NI: Schwerpunktkontrolle von Kradfahrern

    Rinteln (ots) - (Gav) Am Samstag, den 28.09.2025, führte das Polizeikommissariat Rinteln in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Ortsteil Wennenkamp auf der Kreisstraße 77 eine zielgruppenorientierte Schwerpunktkontrolle von Kradfahrern durch. Anlass hierfür waren wiederkehrende Beschwerden aus der Bevölkerung, die sich insbesondere auf Lärmbelästigungen durch Motorradverkehr bezogen. Unterstützt wurden die ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:14

    POL-NI: Ehrliche Finderin gibt Portemonnaie zurück

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 11:30 Uhr, fand eine aufmerksame Passantin in der Mühlenstraße in Nienburg ein Portemonnaie mitsamt Inhalt. Im Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Papieren auch mehr als 500 Euro Bargeld. Die Finderin zeigte sich vorbildlich und übergab den Gegenstand umgehend der Polizei. Auf mögliche Fundansprüche verzichtete sie. Das Portemonnaie konnte ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 04:10

    POL-NI: Verfolgungsfahrt mit Unfall und Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers

    Rodenberg (ots) - (hei) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 23:50 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf in Rodenberg im Bereich der Straße Allee im dortigen Kreisverkehr ein entgegenkommender Pkw Toyota ohne Beleuchtung festgestellt. Als die Funkstreifenbesatzung den Pkw kontrollieren wollte, versuchte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren