Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerpunktkontrolle von Kradfahrern

Rinteln (ots)

(Gav) Am Samstag, den 28.09.2025, führte das Polizeikommissariat Rinteln in der Zeit von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Ortsteil Wennenkamp auf der Kreisstraße 77 eine zielgruppenorientierte Schwerpunktkontrolle von Kradfahrern durch. Anlass hierfür waren wiederkehrende Beschwerden aus der Bevölkerung, die sich insbesondere auf Lärmbelästigungen durch Motorradverkehr bezogen.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Teilkräfte der spezialisierten Kontrollgruppe (SKG) Krad. Im Rahmen ganzheitlicher Verkehrskontrollen lag der Fokus insbesondere auf möglichen Bauartveränderungen, Lärmemissionen sowie technischen Mängeln an den kontrollierten Fahrzeugen.

Im Verlauf der Maßnahme wurden rund 75 Krafträder überprüft. Dabei stellten die Beamten drei Ordnungswidrigkeiten fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem wurden dreizehn weitere Ordnungswidrigkeiten aufgrund sonstiger technischer Mängel festgestellt. In drei Fällen fertigten die Einsatzkräfte Mängelmeldungen aus, die die Fahrzeughalter zur zeitnahen Behebung der Beanstandungen verpflichten.

