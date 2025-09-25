PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade
Bremen
Osnabrück: Nachtragsmeldung - Festnahme eines Entwichenen

Stade (ots)

Am Dienstagvormittag gelang es einem 35-jährigen Mann in Osnabrück aus einem psychiatrischen Krankenhaus zu entweichen. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge verließ der Mann Osnabrück zeitnah in Richtung Bremen. Es liegt die Vermutung nahe, dass er mit einem Zug fuhr.

Zivilfahndern der Bundespolizei Bremen fiel der Gesuchte am Donnerstagmorgen bei der Auswertung von Videoaufnahmen des Hauptbahnhofs auf. Die Zivilfahnder machten sich daraufhin im Bahnhofsumfeld auf die Suche nach dem 35-Jährigen. Lokalisiert wurde der Gesuchten schließlich in einem Park, der an den Hauptbahnhof grenzt. Zivilkräfte eines Mobilen Einsatzkommandos der Polizei Bremen sprachen den Mann an und nahmen in schließlich widerstandslos fest.

Die zuständige Polizeiinspektion in Stade bedankt sich für die Mithilfe bei der Bevölkerung und den Medien. Zudem für die erfolgreiche Arbeit der Bundes- und Landespolizei in Bremen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

