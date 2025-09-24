Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Rollerfahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall schwer

Stade (ots)

Drochtersen: Rollerfahrerin verletzt sich bei Auffahrunfall schwer Am Dienstag gegen 16:38 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Drochtersen die Kreisstraße 3 in Richtung Ritsch. Im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen 3, 27 und 28 beabsichtige der Mann mit seinem Pkw Chrysler nach links auf die K27 und in Richtung B495 abzubiegen. Der Mann musste verkehrsbedingt halten, dies bemerkte eine nachfolgende Frau auf ihrem Leichtkraftrad (Roller) zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf. Die 31-jährige Frau aus Drochtersen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in EKS gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, verzichtete jedoch auf eine Behandlung im Krankenhaus. Am Roller entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Pkw wurde am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 EUR geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Rettungsarbeiten war eine kurze Vollsperrung des Kreuzungsbereichs notwendig.

