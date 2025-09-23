PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Harsefeld: Motorrad prallte in abbiegenden Pkw - ein Leichtverletzter

Stade (ots)

Am Montag gegen 18:10 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Bargstedt die L124 zwischen Harsefeld und Kreisel Linah. Kurz hinter dem Ortsausgang bog der Mann mit seinem VW Caddy nach links auf einen Parkplatz ab. Dies bemerkte ein 19-jähriger Kutenholzer zu spät, der auf seinem Motorrad hinter dem VW fuhr. Der 19-Jähriger bremste noch und versuchte nach links auszuweichen, dabei prallte er jedoch in den abbiegenden VW und stürzte. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad des Herstellers Yamaha entstand ein Totalschaden. Auch der VW wurde beschädigt, insgesamt werden die Schäden auf mindestens 8.500 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

