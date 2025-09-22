PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter

Stade (ots)

Am Freitagabend rief sich ein 26-jähriger Mann aus Buxtehude einen Rettungswagen. Auf der Fahrt ins EKS wurde der Mann dann aggressiv, löste seinen Sicherheitsgurt und führte einen Faustschlag gegen den 30-jährigen Rettungsdienstmitarbeiter aus, der den Transport im Fahrzeugfond begleitete. Der 30-Jährige konnte den Schlag abwehren und blieb unverletzt. Der Rettungswagen hielt, die Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten sich in Sicherheit und der 26-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeschlossen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten drohten dem 26-Jährigen Zwangsmaßnahmen an, er ließ sich schließlich widerstandslos Handfesseln anlegen. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, zudem gab er selbst an, Medikamente genommen zu haben. In Begleitung der Polizei wurde er schließlich ins EKS gebracht. Der Rettungswagen und seine Ausstattung blieben glücklicherweise unbeschädigt. Gegen den 26-Jährigen wird jetzt wegen "Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen" ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 14:47

    POL-STD: Trunkenheitsfahrten am Wochenende

    Stade (ots) - Beckdorf: Am Samstag gegen 19:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Apensen die Hauptstraße in Richtung Sauensiek. Die Fahrerin eines VW Polo beabsichtigte nach links in die Goldbecker Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich touchierte sie ein Audi A3, dessen 43-jähriger Fahrer aus der Goldbecker Straße offenbar nach rechts in Richtung Apensen abbiegen wollte. Der Mann aus Apensen bog in einem zu ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 13:54

    POL-STD: Unbekannte knacken Warenlager eines Imbissbetriebes am Lühe-Anleger

    Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Donnerstag, den 18.09., 13:00 h bis Freitag, den 19.09., 08:00 h auf den Parkplatz am Lühe-Anleger begeben und dort den Warenlagerschrank eines Imbissbetriebes aufgebrochen und daraus diverse Softgetränke entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren