Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter

Stade (ots)

Am Freitagabend rief sich ein 26-jähriger Mann aus Buxtehude einen Rettungswagen. Auf der Fahrt ins EKS wurde der Mann dann aggressiv, löste seinen Sicherheitsgurt und führte einen Faustschlag gegen den 30-jährigen Rettungsdienstmitarbeiter aus, der den Transport im Fahrzeugfond begleitete. Der 30-Jährige konnte den Schlag abwehren und blieb unverletzt. Der Rettungswagen hielt, die Mitarbeiter des Rettungsdienstes brachten sich in Sicherheit und der 26-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeschlossen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten drohten dem 26-Jährigen Zwangsmaßnahmen an, er ließ sich schließlich widerstandslos Handfesseln anlegen. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, zudem gab er selbst an, Medikamente genommen zu haben. In Begleitung der Polizei wurde er schließlich ins EKS gebracht. Der Rettungswagen und seine Ausstattung blieben glücklicherweise unbeschädigt. Gegen den 26-Jährigen wird jetzt wegen "Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen" ermittelt.

