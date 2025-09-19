PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte knacken Warenlager eines Imbissbetriebes am Lühe-Anleger

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Donnerstag, den 18.09., 13:00 h bis Freitag, den 19.09., 08:00 h auf den Parkplatz am Lühe-Anleger begeben und dort den Warenlagerschrank eines Imbissbetriebes aufgebrochen und daraus diverse Softgetränke entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können oder die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

