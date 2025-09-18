Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer kommt auf A26 ins Schleudern, Einschleichdiebe in Wangersen, Einbrecher in Drochtersen

Stade (ots)

1. Autofahrer kommt auf A26 ins Schleudern

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 06:30 h ist ein 43-jähriger Oldendorfer mit seinem Audi A4 auf der A26 aus Richtung Horneburg kommend in Richtung Stade unterwegs gewesen.

Zwischen den Anschlussstellen Dollern und Stade Ost kam er dann aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Sein Auto geriet ins Schleudern und stieß anschließend gegen die rechte Leitplanke.

Zu guter Letzt kam der Audi dann ca. in der Mitte der Autobahn total beschädigt zum Stehen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Feuerwehr Dollern rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde über die Bundesstraße 73 umgeleitet.

Der durch den Unfall angerichtete Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

2. Einschleichdiebe in Wangersen

Am gestrigen frühen Nachmittag zwischen 12:00 h und 14:30 h haben sich unbekannte Einschleichdiebe Zutritt zu einem Wohnhaus in Wangersen in der Dorfstraße verschafft und bei der anschließenden Durchsuchung Uhren, Bargeld, Angeln und weitere Gegenstände entwendet.

Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unerkannt die Flucht antreten.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Einbrecher in Drochtersen

In Drochtersen in der Straße "Am Elbdeich" sind unbekannte Tageswohnungseinbrecher am gestrigen Vormittag zwischen 07:00 h und 11:30 h nach dem Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben die Innenräume durchsucht.

Mit einem Tresor und diversem Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten.

Der Gesamtschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell