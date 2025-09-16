PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Drochtersen sucht Verursacher und Zeugen für Beleidigung im Straßenverkehr

Stade (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag gegen 14:35 h kam es in Drochtersen in der Gauensieker Straße zu einer Beleidigung im Straßenverkehr, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen SUV der Mercedes M-Klasse war zu der Zeit mit überhöhter Geschwindigkeit über den dortigen "Zebrastreifen" gefahren ohne den dort wartenden 22-jährigen Fußgänger, der gerade im Begriff war, die Straße zu überqueren, den Vorrang zu lassen.

Als der Fußgänger dieses monierte, ließ der ca. 40-jährige Autofahrer mit kurzen dunkelblonden Haaren die Seitenscheibe herunter und beleidigte diesen mit ausgestrecktem Mittelfinger und der Bezeichnung "Hurensohn".

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

Polizeiinspektion Stade
Original-Content von: Polizeiinspektion Stade

