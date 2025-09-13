Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer fährt in Stade gegen einen Baum - Ersthelfer reagieren couragiert und vorbildlich

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:15 h ist es in Stade auf der Bundesstraße 73 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem Ersthelfer durch ihr couragiertes Eingreifen den verunglückten Autofahrer retten konnten.

Ein 76-jähriger Fahrer eines BMW aus Himmelpforten war zur der Zeit mit seinem Auto in Fahrrichtung Stade unterwegs und hatte dann aus medizinischen Gründen die Kontrolle über seinem Fahrzeug verloren, war langsam nach links von der Fahrbahn abgekommen und leicht gegen einen dortigen Straßenbaum geprallt.

Couragierte Ersthelfer stoppten sofort, schlugen eine Seitenscheibe des BMW ein und befreiten den leblosen Mann aus seinem Auto. Noch vor Ort begannen sie mit der Wiederbelebung bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes.

Im Rettungswagen wieder ansprechbar, wurde er anschließend ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die vorsorglich alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten das Unfallfahrzeug ab und unterstützten den Rettungsdienst.

Der BMW wurde bei dem Unfall beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die B 73 teilweise gesperrt werden.

Es kam zu Behinderungen im Verkehr.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"In diesem Fall hat sich wieder einmal gezeigt, wie wichtig es ist, im Notfall keine Scheu zu zeigen und sofort einzugreifen. Mut zur Ersten Hilfe und Wiederbelebung konnten hier offenbar ein Leben retten."

Foto in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell