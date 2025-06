Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bereich Hemmoor - Fahren ohne Versicherungsschutz

Am Freitag, 20. Juni 2025, gegen 14:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte auf der Cuxhavener Straße in Hemmoor einen 29 jährigen Hamburger, der mit seinem Pkw unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereich Hemmoor - Tauchunfall im Kreidesee

Am Freitag, 20. Juni 2025, kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Tauchunfall im Kreidesee Hemmoor. Eine 60 jährige Taucherin leitete aus rund zehn Metern Tiefe einen Notaufstieg ein. Ihre drei Begleiter folgten ebenfalls im Notaufstieg. Alle vier erreichten aus eigener Kraft das Ufer, wo ein zufällig anwesender Notarzt Erste Hilfe leistete. Die 60 Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Mittaucher erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Bereich Schiffdorf - Einbruch in Freizeitpark

Loxstedt Siedewurt - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (21./22. Juni 2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter zwischen 21:00 und 01:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Hauptgebäude eines Freizeitparks an der Straße Zur Siedewurt. Anschließend versuchte er, einen Tresor aus seiner Verankerung zu lösen, was jedoch misslang. Offensichtlich verließ der Täter den Tatort ohne Beute. Aufgrund des versuchten Tresortransports ist anzunehmen, dass er ein geeignetes Fahrzeug nutzte. Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Loxstedt unter 04744 / 731 660 oder bei der Polizei Schiffdorf unter 04706 / 948 0 zu melden.

Bereich Cuxhaven - "Coast in Concert" verläuft friedlich

Am 20. und 21. Juni 2025 fand auf dem Messeplatz in Cuxhaven erstmals die Open Air Veranstaltung "Coast in Concert" statt. Am Freitagabend begeisterte Nico Santos rund 1.600 Besucherinnen und Besucher; am Sonnabend folgte NENA vor etwa 3.600 Gästen. Bei sommerlichen Temperaturen und familienfreundlicher Atmosphäre verlief das Festival aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Etwa 500 weitere Personen verfolgten die Konzerte vom Deich aus; auch dort kam es zu keinerlei Auffälligkeiten.

