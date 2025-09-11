Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Buxtehude sucht Fahrradeigentümer

Stade (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wurde bei der Polizei Buxtehude am 07.09. in Buxtehude in der Estetalstraße ein Fahrrad sichergestellt, für den die Polizei jetzt den rechtmäßigen Eigentümer sucht. Durch Polizeibeamte waren zwei Jugendliche beobachtet worden, die beim Erblicken der Beamten schlagartig vom Fahrrad sprangen und die Flucht ergriffen. Das Rad wurde vor Ort zurückgelassen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Täter dieses vorher irgendwo entwendet haben.

Die Ermittler fragen nun:

"Wem gehört das hier abgebildete schwarze Herrenrad der Marke PEGASUS oder wer kann Hinweise zu dessen Herkunft geben?"

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Foto vom sichergestellten Rad in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

