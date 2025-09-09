Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Sauensiek

Horneburg: Einbrüche und Fahrzeugdiebstahl

Stade (ots)

Fünf Kriminelle brachen am Montag gegen 23:40 Uhr in eine Firma an der Gewerbestraße in Sauensiek ein. Die Personen brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Bürogebäudes. Es entstand erheblicher Sachschaden, zudem fanden die Täter einen Autoschlüssel. Der zugehörige Pkw wurde entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen Mini Cooper S, Erstzulassung 2012, mit dem Kennzeichen STD-RH 285.

Zwei weitere Einbrüche in Gewerbeobjekte ereigneten sich in der Nacht in Horneburg. In der Industriestraße wurden auf einem Firmengelände ein Fenster zu einem Bürokomplex sowie ein Container aufgehebelt und durchsucht. Mindestens Bargeld konnten die Unbekannten erbeuten. Der entstandene Sachschaden übersteigt nach ersten Schätzungen den Wert des Diebesgutes.

Am Schützenweg, in unmittelbarer Nähe der Industriestraße gelegen, wurde ein weiterer Bürokomplex zum Ziel von Einbrechern. Eine Seitentür wurde aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht.

Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Hinweise zu einem der Einbrüche oder dem Verbleib des Mini Cooper S geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Buxtehude unter 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell