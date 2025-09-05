Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerstören Autoscheiben in Jork und entwenden die Kennzeichen - Polizei sucht Zeugen, Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte zerstören Autoscheiben in Jork und entwenden die Kennzeichen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Jork im Prinzenapfelweg bei einem dort abgestellten Nissan Micra sämtliche Scheiben bis auf die Windschutzscheibe zerstört und damit einen hohen Sachschaden angerichtet. Zusätzlich haben der oder die Täter dann noch beide Kfz-Kennzeichen von dem Fahrzeug abmontiert und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830 zu melden.

2. Baustellencontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Apensen in der Stader Straße auf einer dortigen Baustelle einen Materialcontainer aufgebrochen und draus diverse Baugeräte und Werkzeuge entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell