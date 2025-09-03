Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte setzen Hintereingang von Stader Spielothek in Brand - Polizei sucht Zeugen, Anhänger in Sauensiek entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte setzen Hintereingang von Stader Spielothek in Brand - Polizei sucht Zeugen

Gegen 02:40 h wurde der Feuerwehr und der Polizei eine Alarmauslösung aus einer Spielothek in der Stader Innenstadt in der Wallstraße gemeldet.

Zusammen mit den ca. 20 eintreffenden Feuerwehrleuten des 1. Zuges der Hansestadt Stade konnten die eingesetzten Polizeibeamten dann Brandgeruch in der Spielothek wahrnehmen und kurze Zeit später ein Feuer an der Hintereingangstür in der Beguinenstraße feststellen.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden bevor er sich auf die Innenräume der Spielothek oder das Wohn- und Geschäftshaus ausbreiten konnte. Die Tür wurde erheblich beschädigt und auch der Innenraum wurde durch Brandrauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Ein couragierter Anwohner hatte bereits eigene Löschversuche unternommen, die aber leider nicht zum Erfolg führten.

Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der vorsorglich miteingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Polizeibeamte und Tatortermittler hatten noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Konkrete Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Bereits am 22.Februar diesen Jahres war es hier an gleicher Stelle bereits zu einer Brandstiftung im vorderen Bereich der Spielothek gekommen.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist jetzt Gegenstand der anlaufenden Untersuchungen.

Die Wallstraße musste für die Zeit der Löscharbeiten voll gesperrt werden, zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Feuer gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Anhänger in Sauensiek entwendet

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag den 22.08., 17:30 h bis Montag, den 25.08., 07:00 h in Sauensiek von einem Parkplatz in der Straße "An der Molkerei" einen dort abgestellten PKW-Anhänger geknackt und entwendet.

Der rote zweiachsige Anhänger der Marke TECHAU hat das Kennzeichen STD-CO 135 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Anhängerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

