Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade

Stade (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 03.09. sind bisher unbekannte Einbrecher in Stade im Richeyweg in den Hausflur eines dortigen Mehrfamilienhauses gelangt und haben dann dort eine der Wohnungstüren aufgehebelt.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume wurde ein Fernseher, eine Uhr sowie mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Mit der Beute konnten der oder die Täter dann unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell