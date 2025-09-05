POL-STD: Ford Kuga am Buxtehuder Bahnhof entwendet
Stade (ots)
Am heutigen Freitag, den 05.09. haben unbekannte Autodiebe in Buxtehude vom Park- und Ride-Parkplatz am Bahnhof in der Zeit zwischen 04:45 h und 15:10 h ein SUV entwendet.
Nachdem der oder die Täter den frostweißen Ford Kuga Vignale geknackt hatten, konnten sie mit diesem in unbekannte Richtung davonfahren. Der Ford hat das Kennzeichen STD-N 4000 und stellt einen Wert von ca. 15.000 Euro dar.
Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de
