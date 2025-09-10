Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte schießen mit Luftgewehr auf Kater und verletzten diesen am Hinterlauf - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Harsefelder Werkstatt, Einbrecher in Jorker Wohnhaus

Stade (ots)

1. Unbekannte schießen mit Luftgewehr auf Kater und verletzten diesen am Hinterlauf - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter haben vermutlich in der vergangenen Woche in Stader bei der Thuner Mühle mit einer Druckluftwaffe auf einen Kater geschossen und diesen am rechten Hinterlauf verletzt. Die Halterin von "Felix" hatte dies am Freitagabend gegen 20:30 h bemerkt und sich dann gleich mit dem Tier in tierärztliche Behandlung begeben. Bei der anschließenden Operation konnte dann ein Luftgewehrgeschoss DIABOLO 4,5 mm entfernt werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geben kann.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. Einbrecher in Harsefelder Werkstatt

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in Harsefeld im Hoopweg nach der Beschädigung eines Stabmattenzaunes auf das Grundstück eines dortigen Betriebes gelangt und haben bei einer Werkstatthalle ein Fenster aufgehebelt. Bei der anschließenden Durchsuchung der Halle konnten der oder die Täter dann mehrere Werkzeuge erbeuten und damit unerkannt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Einbrecher in Jorker Wohnhaus

Unbekannte haben sich in der vergangenen Nacht in Jork in der Langen Reihe auf das Grundstück eines Einfamilienhauses begeben und dort auf der Terrasse die Terrassentür aufgehebelt. Bei der anschließenden Dursuchung konnten der oder die Täter dann vermutlich Goldschmuck erbeuten und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro anrichten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

4. Überfall auf Buxtehuder Tankstelle - Autofahrer als wichtige Zeuge gesucht

In vergangenen Nacht wurde in Buxtehude eine Tankstelle überfallen und dabei Zigaretten geraubt (Wir berichteten) Die Polizei sucht jetzt einen Autofahrer, dem zur Tatzeit gegen 04:30 h in der Nähe der Tankstelle ein Fußgänger aufgefallen ist als wichtigen Zeugen. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell