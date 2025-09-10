PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Räuber überfällt Buxtehuder Tankstelle und erbeutet Zigaretten, Zwei Firmengebäude in Horneburg aufgebrochen und durchsucht

Stade (ots)

1. Räuber überfällt Buxtehuder Tankstelle und erbeutet Zigaretten

In der vergangenen Nacht gegen 04:30 h hat ein bisher unbekannter maskierter Täter eine Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Allee in Buxtehude betreten und die dort zu der Zeit anwesende 40-jährige Angestellte mit einem großen Fleischermesser bedroht.

Er forderte von der Frau die Herausgabe von Zigaretten.

Das Opfer händigte dem Täter ca. 10 bis 15 Stangen Zigaretten au, die dieser dann in einer mitgebrachten Sporttasche verstaute und anschließend damit die Flucht in unbekannte Richtung antrat.

Die 40-Jährige blieb bei dem Überfall bis auf einen Schock unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung musste dann leider erfolglos beendet werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   -	Ca. 180 cm groß und dünn -	Trug zur Tatzeit eine schwarze 
Sturmhaube, eine schwarze Jacke mit hellen Streifen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall geben können oder die den Täter vor bzw. nach der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

2. Zwei Firmengebäude in Horneburg aufgebrochen und durchsucht

Im Horneburger Gewerbegebiet haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich bei zwei Firmen die Die Bürogebäude aufgebrochen und durchsucht.

In der Industriestraße wurde bei einem dortigen Betonwerk ein Fenster des Bürokomplexes aufgehebelt und der oder die Täter konnten dann dadurch ins Innere einsteigen.

Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und dabei eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Zusätzlich wurde von den Unbekannten dann noch ein Container auf dem Gelände geknackt und durchsucht.

Bei einem benachbarten Betrieb im Schützenweg haben vermutlich dieselben Einbrecher dann ebenfalls eine Tür zum Bürogebäude aufgehebelt und anschließend das Innere nach brauchbarer Beute durchsucht.

Hier fiel ihnen ein Mobiltelefon in die Hände.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

