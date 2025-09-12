Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Tankstelle erbeutet Zigaretten

Stade (ots)

Ein bisher Täter hat in der vergangenen Nacht zwischen 23:50 h und 00:10 h in Buxtehude in der Straße Moorkoppel das Gelände einer dortigen Tankstelle betreten und die Eingangstür zum Verkaufsraum gewaltsam aufgehebelt. Im Inneren wurden von ihm dann diverse Stangen Zigaretten aus der Auslage entwendet und diese mit einem Sack abtransportiert. Anschließend flüchtete der Einbrecher mit einem Auto in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

