Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 26 - Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg bis in die Nacht

Stade (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 21:45 h ist es auf der Autobahn 26 zwischen den Anschlussstellen Dollern und Horneburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden.

Zu der Zeit war ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Tiguan aus Buxtehude in Richtung Hamburg auf der Autobahn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er dann auf den vorausfahrenden Audi eines 47-jährigen Fahrers aus Kutenholz aufgefahren. Durch den Aufprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, der Tiguan kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen und der Audi auf dem rechten Fahrstreifen.

Eine nachfolgende 22-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Drochtersen erkannte die Situation zu spät und prallte trotz Notbremsung und Ausweichversuch in den Tiguan.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

Der Tiguan- und der Audifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Die Mercedesfahrerin sowie ein 26-jähriger und ein 39-jähriger Mitfahrer in dem Audi blieben weitgehend unverletzt. Sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

Die Feuerwehr aus Dollern rückte an der Unfallstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge, leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten den Rettungsdienst. Sie nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und halfen bei den Aufräumarbeiten am Einsatzort.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hamburg bis gegen wegen umfangreicher Reinigungsarbeiten bis gegen 02:00 h gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Bundesstraße 73 umgeleitet.

