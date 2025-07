Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pferd durch unbekannten Täter schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.07.2025) hat ein noch unbekannter Täter in Erndtebrück ein Pferd schwer verletzt.

Das Pferd stand zu dieser Zeit in einem Stall in der Straße Steinseifen. Eine Zeugin fand das Tier schließlich am Mittwochmorgen in der Box liegend auf. Der Täter verletzte die Stute im Genitalbereich sowie linksseitig des Hinterteils.

Hinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Kripo bittet daher um Hinweise unter der 02751/909-0.

