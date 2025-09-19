Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mindestens 10 Anrufe von falschen Polizeibeamten - Angerufene erkennen die Masche und legen auf

Stade (ots)

Am gestrigen Donnerstag ist es zwischen Hammah und Stade zu einer Reihe von Anrufen von falschen Polizeibeamten gekommen.

In mindestens 10 Fällen meldeten sich angebliche Kommissare von der Polizei Stade bei den Angerufenen und gaben u. a. an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen oder Körperverletzungen gekommen sei und man nun Auskünfte über die Finanzverhältnisse der Leute benötige. In allen bisher bekannt gewordenen Fällen haben die aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger dann aber genau richtig reagiert und das Gespräch beendet ohne dass es zu finanziellen Auswirkungen kam.

Polizeisprecher Rainer Bohmbach dazu:

"Hier zeigt es sich, dass unsere immer wieder kehrenden Aufklärungen durch die Medien über diese Art von Betrugsversuchen bei den Menschen ankommen Gehen Sie nicht auf derartige Anrufe ein und legen sie einfach auf. Die richtige Polizei würde solche Anrufe keinesfalls durchführen. Im Zweifelsfall informieren sie sich bei den Polizeidienststellen in ihrer Nähe und zeigen sie die Fälle bei uns an."

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell