Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Stade (ots)

Beckdorf:

Am Samstag gegen 19:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau aus Apensen die Hauptstraße in Richtung Sauensiek. Die Fahrerin eines VW Polo beabsichtigte nach links in die Goldbecker Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich touchierte sie ein Audi A3, dessen 43-jähriger Fahrer aus der Goldbecker Straße offenbar nach rechts in Richtung Apensen abbiegen wollte. Der Mann aus Apensen bog in einem zu großen Bogen ab, die beiden Autos berührten sich und es entstanden Sachschäden. Augenzeugen bestätigten den Unfallhergang. Den Unfallbeteiligten und Zeugen war der Fahrer des Audis bereits komisch vorgekommen, die eingesetzten Polizeibeamten stellten Atemalkoholgeruch war. Es wurde schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 3 Promille festgestellt. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, zudem wurden sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Stade:

Durch starke Schlangenlinien und unangekündigte Spurwechsel fiel ein Auto am Samstag gegen 20:53 Uhr auf der A26 bzw. B73 bei Stade auf, Verkehrsteilnehmer wählten den Notruf der Polizei. Auf Höhe der Harsefelder Straße gab ein Funkstreifenwagen dem verdächtigen Pkw Anhaltesignale. Der Fahrzeugführer reagierte nur verzögert und fuhr auch hinter dem Streifenwagen deutliche Schlangenlinien. Den Fragen der Beamten in der Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer nur schwer folgen, seine Angaben waren widersprüchlich und er war örtlich nicht orientiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Dem Mann wurde im EKS von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Um eine erneute Trunkenheitsfahrt zu verhindern, stellten die Beamten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher. Der 64-jährige Autofahrer ließ sich im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen mit einem Taxi zu seiner Wohnanschrift nach Hamburg bringen.

Horneburg:

Am Sonntag gegen 03:20 Uhr wurde der Polizei Buxtehude ein Auto mit auffälliger Fahrweise in Horneburg gemeldet. Aufmerksamen Zeugen war der Toyota RAV4 aufgefallen und sie waren dem Fahrzeug gefolgt. Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto vor einem Haus an der Stader Straße geparkt. Die Zeugen konnten auf Nachfrage bestätigen, dass niemand aus dem Fahrzeug ausgestiegen war. Die Polizeibeamten mussten den einzigen Fahrzeuginsassen durch lautes Klopfen wecken, er schlief fest auf dem Fahrersitz. Nach deutlicher Ansprache durch die Beamten stieg der 67-jährige Horneburger aus. Der Mann sollte einem Beamten zum Funkstreifenwagen folgen, geriet dabei ins Taumeln und stürzte. Der Rettungsdienst musste eine kleine Platzwunde am Kopf versorgen. Es wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille festgestellt. Im EKB wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde an eine Berechtigte ausgehändigt.

Dollern:

Am Sonntagnachmittag, an der Altländer Straße unweit des Bahnhofs Dollern, stürzte ein 66-jähriger Horneburger mit seinem Pedelec. Der Mann zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu und schob sein Fahrrad daraufhin. Irgendwann saß der Verletzte wieder im Sattel, stürzte schließlich aber in ein Gebüsch. Zeugen beobachteten die Vorfälle. Die hinzugerufene Polizei stellte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,7 Promille fest. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell