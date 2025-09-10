Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Schwerer Verkehrsunfall: Pkw schleudert gegen Mobilfunksendemast

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Gladbeck/Brauck - Am heutigen Mittwochmittag, den 10. September 2025, ereignete sich gegen 12:10 Uhr auf der Rockwool Straße/Kampstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw, der aus dem Kreisverkehr kam, schleuderte aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn und prallte gegen einen Mobilfunksendemast. Die Fahrerin des Wagens wurde dabei in ihrem Fahrzeug schwer eingeklemmt. Nach Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen die Besatzung eines Rettungswagens und eine Notärztin die erste medizinische Versorgung der Patientin. Unter Einsatz eines Spineboards (ein spezielles Rettungsbrett zur Stabilisierung der Wirbelsäule) konnte die Frau schonend über die Rücksitzbank und den Kofferraum aus dem PKW befreit werden. Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Verletzte im Rettungswagen weiterbehandelt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zum genauen Hergang des Unfalls sowie zur Schwere der Verletzungen laufen derzeit die Ermittlungen.(GF)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell