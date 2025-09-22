PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dollern
Buxtehude: Autos fuhren in Schaufensterscheiben

POL-STD: Dollern / Buxtehude: Autos fuhren in Schaufensterscheiben
Stade (ots)

Dollern:

Am Montag gegen 10:30 Uhr beabsichtigte eine 78-jährige Harsefelderin ihren Mercedes auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in Dollern einzuparken. Als die Frau vorwärts in eine Parklücke einfuhr, stoppte sie ihren Pkw jedoch nicht rechtzeitig. Das Fahrzeug fuhr einen Bordstein hinauf und kam erst in einem Schaufenster des Kaufhauses zum Stehen. Die Schaufensterscheibe wurde zerstört, ein dahinter befindliches Regal und Warenaufsteller wurden ebenfalls beschädigt. Weder die Autofahrerin noch Kunden oder Personal im Laden kamen zu Schaden. Eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht festgestellt werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 18.000 EUR geschätzt.

Buxtehude:

Am Montag gegen 12:35 Uhr beabsichtigte ein 78-jähriger Buxtehuder mit seinem Pkw Hyundai in der Straße Am Geesttor in eine Parklücke vor einem Möbelhaus einzuparken. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Autofahrer Probleme mit seinem Schuhwerk, woraufhin er nicht rechtzeitig vom Gas gehen konnte. Sein Fahrzeug überfuhr einen Bordstein und durchbrach das Schaufenster des Möbelhauses, bevor es von einem massiven Gebäudepfeiler gestoppt wurde. Die alarmierte Polizei stellte keine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit des Fahrers fest. Er und seine 77-jährige Beifahrerin blieben unverletzt und wurden lediglich vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Auch andere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Buxtehude war ebenfalls im Einsatz, um die Statik des Gebäudes zu prüfen. Ein hinzugezogener Sachverständiger des THW konnte jedoch Entwarnung geben. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden auf mindestens 18.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

