Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Unfall beim Ausparken - eine Leichtverletzte

Stade (ots)

Beim Zurücksetzen von einem Grundstück übersah ein 37-jähriger Horneburger am Dienstag gegen 09:10 Uhr ein querendes Auto im Nachtigallenweg. Das Heck des zurücksetzenden Ford Fusion stieß vorne links gegen den Fiat einer 45-jährigen Buxtehuderin. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 2.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell