PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Unfall beim Ausparken - eine Leichtverletzte

POL-STD: Stade: Unfall beim Ausparken - eine Leichtverletzte
  • Bild-Infos
  • Download

Stade (ots)

Beim Zurücksetzen von einem Grundstück übersah ein 37-jähriger Horneburger am Dienstag gegen 09:10 Uhr ein querendes Auto im Nachtigallenweg. Das Heck des zurücksetzenden Ford Fusion stieß vorne links gegen den Fiat einer 45-jährigen Buxtehuderin. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Fiat war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 2.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren