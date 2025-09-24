Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Einbruch in Wohnhaus - Nachbarn sahen Einbrecher fliehen

Stade (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster drangen am Dienstagabend drei Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Eckdahl ein. Die Personen verursachten beim Eindringen in das Gebäude so laute Geräusche, dass Nachbarn aufmerksam wurden und um 21:10 Uhr die Polizei verständigten. Eine Anwohnerin aus dem Ottensener Weg beobachtete drei Personen mit schwarzen Kapuzenpullovern, welche durch einen Garten aus dem Haus flüchteten. Die Personen liefen über einen Fußweg in Richtung der nahen Pferdekoppeln davon. Ob die Einbrecher durch ihre eigenen Geräusche von ihrem weiteren Tatplan absahen oder sie die Aufmerksamkeit der Nachbarn bemerkt hatten, bleibt unklar. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu der Tat. Wer vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte auf dem Polizeikommissariat in Buxtehude unter 04161/6470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell