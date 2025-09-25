PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade
Bremen
Osnabrück: Festnahme des 35-jährigen Entwichenen in Bremen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Stade (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei Bremen machten am Donnerstagmorgen den gesuchten 35-jährigen Mann im Umfeld des Bremer Hauptbahnhofs ausfindig.

Kräfte eines Mobilen Einsatzkommandos der Landespolizei Bremen nahmen den Mann um 09:34 Uhr fest. Der 35-Jährige war am Dienstag aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Osnabrück entwichen.

Mit der Festnahme des Mannes endet die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei. Es wird darum gebeten, die Daten und Fotos des 35-Jährigen aus den entsprechenden Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren