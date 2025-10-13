Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Altkleidercontainer aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr öffneten zwei noch unbekannte Täter gewaltsam einen Altkleidercontainer in der Wusseldornstraße und flüchteten unerkannt. Ein Zeuge beobachtete die Beiden bei der Tatausführung und verständigte die Polizei. Als die Täter den Zeugen bemerkten, rannten sie davon. Die alarmierten Einsatzkräfte konnte die Täter jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr auffinden. An dem Container stellten die Beamten Hebelspuren fest. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell