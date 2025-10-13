PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Altkleidercontainer aufgebrochen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 23:15 Uhr öffneten zwei noch unbekannte Täter gewaltsam einen Altkleidercontainer in der Wusseldornstraße und flüchteten unerkannt. Ein Zeuge beobachtete die Beiden bei der Tatausführung und verständigte die Polizei. Als die Täter den Zeugen bemerkten, rannten sie davon. Die alarmierten Einsatzkräfte konnte die Täter jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr auffinden. An dem Container stellten die Beamten Hebelspuren fest. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:21

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrparteienhaus - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagmittag brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Mannheim-Neckarau ein. Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst in das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses in der Rheingoldstraße. Anschließend verschaffte sie sich Zutritt zu einer Wohnung und suchte in mehreren ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:15

    POL-MA: Mannheim: Bargeld aus Hosentasche entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Für einen 53-Jährigen endete der Besuch einer Messe mit einer beschädigten Hose und entwendetem Bargeld. Am Samstagvormittag war der 53-Jährige auf dem Messegelände in der Xaver-Fuhr-Straße unterwegs, als ihm eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die seitliche Beintasche ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:10

    POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagmorgen verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall mit hohem Sachschaden. Der 43-jährige Fahrer eines Toyota prallte kurz nach 06:00 Uhr in der Straße Heiligenhag gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Volvo. Ein 81-jähriger Mann hatte sein Auto wenige Minuten vorher am linken Fahrbahnrand geparkt und war gerade dabei, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren