Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wütender Fahrgast beschädigt Linienbus - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter die Tür eines Linienbusses an der Haltestelle "Rohrbach Markt" in der Karlsruher Straße und flüchtete unerkannt. Der Unbekannte wollte dort ein großes Möbelstück mit in den Bus nehmen, was der Fahrer jedoch aufgrund der Sicherheit anderer Fahrgäste nicht gestattete. Aus Wut hierüber trat der Unbekannte gegen die Tür des Busses, wodurch die Glasscheibe zersprang. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

