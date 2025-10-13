PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raffinierte Diebe erbeuten Bargeld - Zeugenaufruf

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Diebe erbeuteten am Freitagmittag mehrere hundert Euro Bargeld mit einer raffinierten Masche bei einem betagten Ehepaar in Hockenheim.

Ein unbekannter Mann klingelte gegen 12.30 Uhr bei den Senioren in der Hardtstraße und gab sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Er müsse die Telefonleitungen im Haus überprüfen. Der Mann begab sich ins Obergeschoss, wo sich der Geschädigte befand, ein weiterer Mann folgte ihm. Während der eine Mann sein Opfer mit den vermeintlichen Messungen ablenkte, durchsuchte der zweite Mann die weiteren Zimmer im Obergeschoss und entnahm aus einer Geldkassette mehrere Umschläge mit Bargeld sowie weiteres Bargeld aus einer Geldbörse. Anschließend verließen die beiden Unbekannten das Haus und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die zwei Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - Männliche Person
   - Ca. 55 Jahre alt
   - Ca. 175 cm groß
   - Normale Statur
   - Kurze dunkelbraune Haare
   - Sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent
   - Mitteleuropäisches Erscheinungsbild
   - Trug einen dunkelblauen Arbeitsoverall

Täter 2:

   - Männliche Person
   - Mitte vierzig
   - Ca. 175 cm groß
   - Normale Statur
   - Kurze dunkelblonde Haare
   - Sprach Deutsch ohne Akzent
   - Trug braune Oberbekleidung

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und denen die beschriebenen Personen aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei auf nachfolgendes hin:

   - Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!
   - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder 
     mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer 
     Türsprechanlage Gebrauch.
   - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer 
     Sperrbügel oder Sicherheitskette an.
   - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu,
     wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie 
     die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen 
     Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie 
     dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine 
     Sehhilfe.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie
     dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch 
     eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.
   - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst 
     bestellt haben oder
   - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch 
     energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.
   - Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und 
     Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden 
     Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und 
     übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

