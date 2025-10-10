Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251010 - 1042 Frankfurt

Idar-Oberstein: Vermisstenfahndung

Frankfurt (ots)

(bo) Seit Montag, dem 4. August 2025, wird die 16-Jährige Ylvie Ilea B. vermisst. Sie wurde an diesem Tag zuletzt gegen 10:30 Uhr in Fischbach (Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen) gesehen. Die Jugendliche hält sich den aktuellen Ermittlungen zufolge seit geraumer Zeit in Frankfurt am Main auf.

Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, hat aktuell dunkelrot-braune, lange Haare. Zuletzt trug sie unter anderem eine hellblaue Jogginghose oder eine helle Jeans, einen lilafarbenen Pullover und ein schwarzes Oberteil.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um Mithilfe und fragen:

Wer hat die Vermisste gesehen? Wer hat Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, z.B. die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781 561-0.

Bilder der Vermissten können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/16-jaehrige-ylvie-ilea-boenigk-vermisst

