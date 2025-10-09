Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251009 - 1040 Frankfurt: Frankfurter Polizei beteiligt sich an den Lichttestwochen

Frankfurt (ots)

(ha) Der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes und die Deutsche Verkehrswacht e. V. veranstalten zum 69. Mal die internationale Kfz-Beleuchtungsaktion "Licht-Sicht-Test 2025" unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers. An dieser Aktion beteiligt sich auch die Frankfurter Polizei.

Im Zeitraum vom 01. bis 31. Oktober 2025 können Kraftfahrzeugführende die Beleuchtungsanlagen ihrer Fahrzeuge in Meisterbetrieben der Kraftfahrzeug-Innungen kostenlos auf ihre Funktion sowie eine richtige Einstellung der Scheinwerfer gemäß §§ 49 ff. StVZO überprüfen lassen. Bei bestandener Prüfung wird ein Aufkleber auf der Windschutzscheibe angebracht.

Die Frankfurter Polizei wird in diesem Zeitraum immer wieder Verkehrskontrollen, vor allem im Hinblick auf Beleuchtung durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen.

