Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251009 - 1038 Frankfurt - Bockenheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (8. Oktober 2025) stießen in Bockenheim mehrere Fahrzeuge an einer Ampelkreuzung zusammen, wobei ein Autofahrer so schwer verletzt wurde, dass er seinen Verletzungen vor Ort erlag. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 83-jährige Fahrer eines Kompaktwagens gegen 11:30 Uhr an der Kreuzung Miquelallee/ Dittmarstraße in Fahrtrichtung Zeppelinallee an der roten Ampel, als eine 59-Jährige mit ihrem Fahrzeug von hinten auf diesen auffuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 83-Jährigen in den Kreuzungsbereich geschoben. Hierbei kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem Kastenwagen, der zeitgleich aus der Dittmarstraße in die Kreuzung einfuhr. Hierdurch wurde das Fahrzeug des 83-Jährigen wiederum gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum geschleudert, wo es zum Stehen kam.

Der Fahrer des Kompaktwagens erlitt infolge des Unfallgeschehens so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an der Örtlichkeit verstarb. Die 59-Jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Insassen des Kastenwagens hingegen blieben unverletzt.

Die Örtlichkeit war über mehrere Stunden für die Dauer Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde bis circa 17:00 Uhr umgeleitet. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter herangezogen.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich telefonisch auf dem örtlich zuständigen Polizeirevier (13. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell